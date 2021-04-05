«Спартак» о фото Васина: «Фил Джонс: русская версия»

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Пресс-служба «Спартака» подшутила над защитником ЦСКА Виктором Васиным.

В англоязычном твиттере красно-белых появились фотографии Васина, пытающегося остановить форварда Йордана Ларссона.

В твите «Спартака» говорится: «Фил Джонс: русская версия 🇷🇺».

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс стал популярным героем мемов благодаря своим гримасам.

«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за твит «Привет, конюшня. Как дела?»

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