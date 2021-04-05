«Спартак» о фото Васина: «Фил Джонс: русская версия»

Пресс-служба «Спартака» подшутила над защитником ЦСКА Виктором Васиным.
В англоязычном твиттере красно-белых появились фотографии Васина, пытающегося остановить форварда Йордана Ларссона.
В твите «Спартака» говорится: «Фил Джонс: русская версия 🇷🇺».
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс стал популярным героем мемов благодаря своим гримасам.
Phil Jones: Russian edition 🇷🇺 pic.twitter.com/EcFy1agQLL— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 7, 2021
«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за твит «Привет, конюшня. Как дела?»