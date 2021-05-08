TENNISI.bet предлагает кешбэк в виде реальных денег, а в личном кабинете можно прокачивать персонажей 🐣

1 июня букмекер TENNISI.bet прокачал кешбэк.

Теперь у TENNISI.bet «самый живой» кешбэк: его особенность в том, что он выдается не фрибетами, баллами или другими сущностями, а настоящими деньгами, которые при желании можно снять со счета.

«Ученые давно пытаются создать жизнь искусственным путем. Не хочу хвастаться, но, кажется, кто-то их в этом опередил», – говорит генеральный директор TENNISI.bet Руслан Сулейманов.

Также с 1 июня в личном кабинете каждого пользователя живет кешбэк-герой – персонаж, который прокачивается вместе с увеличением заветного процента. Кешбэк-героя можно выбрать по вкусу: сейчас набор состоит из 10 разношерстных персонажей (Кэшбэкозавр, Кэшбэкиня и другие), и компания планирует постоянно вводить новых.

Таким образом, в TENNISI.bet объединили традиционный кешбэк и сразу несколько игровых механик: прокачку персонажей, выполнение челленджей и получение наград (об этом читайте подробнее на сайте букмекера).

«Мы знаем, что наши пользователи любят развлечения. Поэтому мы взяли развлечение и приделали к нему еще одно развлечение, чтобы они могли развлекаться, пока развлекаются», – комментирует ситуацию директор по маркетингу TENNISI.bet Владимир Демин.