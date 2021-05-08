«Челси» взял ЛЧ, «Зенит» в 3-й корзине, Россия победила Швейцарию, Спаллетти в «Наполи» и другие новости

1. «Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Единственный гол забил в 1-м тайме Кай Хавертц. Это 2-я победа «Челси» в турнире, а для Томаса Тухеля – первая. Всего же после покупки клуба Романом Абрамовичем лондонцы выиграли 19-й трофей.

Лучшим игроком финального матча был признан Нголо Канте. Интересно отметить, что 3-й сезон подряд Лига чемпионов покорилась немецкому тренеру.

Гвардиола не выигрывает ЛЧ с 2011 года, а у Тухеля в итоге три победы подряд над Пепом за два месяца.

«Челси» теперь сыграет с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА, а «Зенит» попал в третью корзину перед жеребьевкой следующей ЛЧ.

2. Россия обыграла Швейцарию (4:1). Это четвертая победа команды Брагина в пяти матчах ЧМ-2021. Финляндия победила Германию, Чехия разгромила Великобританию, а Словакия была сильнее Дании и идет первой в группе, опережая российскую команду за счет личных встреч.

Сергей Бобровский, кстати, присоединился к российской сборной.

3. Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил «Наполи».

4. 40-летний форвард Данис Зарипов просит у «Ак Барса» 60 млн рублей в год. Клуб взял паузу в переговорах.

5. Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в мае. «Ливерпуль» выиграл пять матчей за месяц и пробился в Лигу чемпионов.

6. Трансферные новости. Криштиану Роналду может перейти в «МЮ» или «ПСЖ». В сделку могут включить Погба или Икарди. Пишут, что вариант с «Юнайтед» – приоритетный для португальца. «Барса» опережает «Юве» и «ПСЖ» в борьбе за Доннарумму. Вратарь хочет перейти в каталонский клуб. Хакими согласился перейти в «ПСЖ», его убедил проект парижан. Трансфер обойдется в сумму около 60 млн евро.

«Спартаку» и «Локо» интересен форвард сборной Гондураса Элис. За него хотят 10 млн евро. Кроме того, «Локомотив» может подписать Пиняева и отдать в аренду в клуб РПЛ.

7. «Брентфорд» впервые вышел в АПЛ, победив «Суонси» (2:0) в финале плей-офф. Клуб не играл в высшем дивизионе 74 года.

«Кельн» остался в Бундеслиге, разгромив «Хольштайн Киль» в ответном переходном матче (5:1).

8. Кубок Стэнли. «Торонто» вновь отыгрался в третьем периоде, но уступил «Монреалю» в овертайме (2:3 ОТ). Счет в серии стал 3-3, будет седьмой матч.

В первом матче второго раунда «Бостон» взял верх над «Айлендерс» (5:2), Пастрняк сделал хет-трик, а Сорокин впервые проиграл в матче плей-офф НХЛ после 4 побед подряд.

9. Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл турнир в Белграде, победив в финале №255 Алекса Молчана. Это 83-й титул ATP в копилке Новака.

Барбора Крейчикова победила Сорану Кырстю на турнире в Страсбурге в решающем матче . Для чешки это первый одиночный титул WTA.

10. НБА. Плей-офф. «Милуоки» вынес «Майами» 4-0 и прошел во второй раунд, «Портленд» сравнял счет с «Денвером» и другие результаты.

11. «Джиро д’Италия». 20-й этап. Итальянский гонщик Дамиано Карузо одержал победу, Власов финишировал 7-м.

12. Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин предлагал Слуцкому вернуться в ЦСКА. Тренер «Рубина» отказался.

13. МОК обяжет участников Олимпиады-2020 в Токио взять на себя все риски, связанные с коронавирусом.

14. Нападающий Владимир Ткачев подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» на 832 тысячи долларов.

15. Первыми об уходе Зинедина Зидана узнали игроки «Реала». Он обзвонил их, а уже потом сообщил о решении боссам клуба.

Цитаты дня.

Президент УЕФА: «Я за «Финал четырех» в Лиге чемпионов. С точки зрения доходов это может быть эффективно»

«Мы – Россия, мы – красная машина. Мы победим!» Алина Загитова записала видеообращение к российским хоккеистам на ЧМ-2021

Геркус о словах Бабаева: «Мухин мог бы и гораздо больше получать в «Реале», но осознанно выбрал мало в ЦСКА. Потому что люди там хорошие»

Лапорта о Суперлиге: «Барса» обратится в CAS, если УЕФА нас оштрафует. Сказал Чеферину, что мы не будем извиняться»

Матыцин об участии Медведевой и Загитовой в Пекине-2022: «Для меня они остаются ведущими спортсменами. Но решение за ФФКР»

Леон Горетцка: «Надеюсь, кто-то сделает каминг-аут во время моей карьеры. Уверен, фанаты отнесутся спокойно»

Роман Ротенберг: «Хотим играть как сборная СССР, забивая по 3 гола в первые 10 минут. Мы стремимся к этому»

Хавертц о своей цене: «Мне #####. Мы выиграли Лигу чемпионов»

Гвардиола о «Ман Сити»: «Это будет лучший клуб мира следующие несколько лет»