🚄«Локомотив» – фаворит финала. Шансы «Крыльев» на трофей почти вдвое ниже🛬

Сегодня «Локомотив» и «Крылья Советов» поспорят за престижный трофей – Кубок России.

Самарцы крайне успешны в 2021 году. Они провели 18 матчей без поражений, обеспечили себе возвращение в РПЛ и пробились в кубковый финал.

«Локомотив» тоже хорош. Серия из 11 подряд побед московской команды оборвалась лишь недавно. Оба соперника подходят к финалу в достойной форме!

«Фонбет» считает, что шансы «Локомотива» на трофей выше. Коэффициент на победу москвичей в основное время – 1,93, на итоговый успех – 1,45, а на «Крылья» можно поставить с коэффициентами 4,45 и 2,75 соответственно.

Кубковые матчи всегда непредсказуемы, но вам совсем не обязательно рисковать! «Фонбет» дарит 1000 рублей на беспроигрышную ставку!