🎫«Зенит» – фаворит матча с «Локо». Шансы москвичей втрое ниже🙀

Сегодня «Зенит» столкнется на своем поле с «Локомотивом» в центральном матче 28-го тура Премьер-лиги.

Команды подходят к игре в статусе лидеров чемпионата. «Зенит» идет первым с 58 очками в активе, а «Локомотив» занимает второе место, отставая от соперника на 6 баллов.

Московская команда буквально безупречна в 2021 году. «Локомотив» добился 11 побед в 11 матчах! Статистика внушительная, но фаворитом воскресной игры все равно считается «Зенит».

«Фонбет» предлагает поставить на победу лидера РПЛ с коэффициентом 1,65. За «Зенит» говорит мотивация: команда оформит третий чемпионский титул подряд, если обыграет «Локомотив».

Гостям тоже необходимы очки. Победа москвичей на Крестовском острове вернет интригу в гонку за титулом. Кроме того, «Локомотив» ведет со «Спартаком» напряженную борьбу за место в Лиге чемпионов, и оступаться нельзя. «Фонбет» предлагает поставить на победу гостей над «Зенитом» с коэффициентом 5,40.

В матче тяжеловесов может случиться что угодно, и предсказать исход не так уж просто, но вам совсем не обязательно рисковать! Зарегистрируйтесь с промокодом NEW и получите беспроигрышную ставку 1000 рублей в подарок от «Фонбет»!