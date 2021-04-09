👀«ПСЖ» выбил «Барсу» и «Баварию», но «Ман Сити» – фаворит полуфинала🔝

Сегодня полуфинальная стадия Лиги чемпионов порадует болельщиков суперматчем – встречей «ПСЖ» с «Манчестер Сити»!

Французский клуб уже выбил из турнира «Барселону» и «Баварию», а Мбаппе – лучший бомбардир текущего плей-офф, на его счету шесть голов в матчах на вылет! Парижская команда сильна, однако фаворитом все равно считается «Манчестер Сити».

«Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,15 на выездную победу «горожан» на «Парк де Пренс» и коэффициент 1,52 на их выход в финал. Шансы «ПСЖ» котируются так: 3,30 на успех в первом матче и 2,55 на проход. Такой расклад легко понять, поскольку «Манчестер Сити» одержал девять побед в десяти играх Лиги чемпионов в этом сезоне и еще не потерпел ни одного поражения.

Пеп Гвардиола во вторник раскрыл секрет, помогавший ему высыпаться перед полуфиналом: вся суть в том, чтобы не думать о Мбаппе и Неймаре. «Лига Ставок» дает более практичный совет в преддверии матча: зарегистрируйтесь и воспользуйтесь безусловным фрибетом 2021 рубль для новых игроков!