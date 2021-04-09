«Реал» примет «Челси», который не проигрывал в гостях в этой ЛЧ. Можно поставить 1000 рублей без риска

Уже сегодня «Реал» встречается с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В этом розыгрыше ЛЧ мадридцы дома уступили лишь на старте группового раунда «Шахтеру», после чего неизменно были сильнее соперника. Интересно, что «Челси», в свою очередь, проводит выезды еврокубковой кампании очень мощно: лондонцы выиграли все гостевые матчи, а «Краснодар» и «Севилью» просто уничтожили, забив по 4 мяча.

Тем не менее, в предстоящем матче команда Зинедина Зидана идет фаворитом с коэффициентом 2,35, за ничью дают 3,25, а вот победа «Челси» кажется букмекерам наименее вероятной (кэф – 3,30).

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