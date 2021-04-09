Tennisi.bet остается в «Красаве», несмотря ни на что

21 апреля подошло к концу сотрудничество Евгения Савина и букмекерской компании Tennisi.bet. Блогер объявил в своих социальных сетях о начале работы с новым партнером.

«Мы хотим сказать огромное спасибо Жеке и его команде. Это была одна из самых ярких долгосрочных коллабораций на букмекерском рынке за последние два года.

Позади очень много ярких совместных проектов, которые с помощью таланта Жеки помогли сформировать образ Tennisi.bet как компании про ставки, юмор и развлечения. Но надо двигаться дальше.

«Красава» из YouTube-шоу превращается в серьезный большой проект: футбольный клуб, новые цели и задачи. Ну а мы продолжим бороться со скукой и радовать наших клиентов новыми бодрыми маркетинговыми проектами. Удачи, Жека, ты навсегда останешься в нашем сердце» , – сказал генеральный директор Tennisi.bet Руслан Сулейманов.

«Мы тоже хотели бы навсегда остаться в сердце «Красавы». И, кажется, нашли способ это сделать», – добавил директор по маркетингу Tennisi.bet Владимир Демин.



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