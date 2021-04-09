📲 Sports.ru ищет SMM-редактора

Привет! Подписаны на социальные сети , но считаете, что их ведут отвратительно? Сейчас самое время все исправить, потому что мы ищем редактора для инстаграма и телеграма Sports.ru.

Что мы ждем от человека на этой должности:

• чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только спортивных), твиты, которые ретвитнут все ваши друзья

• знание спорта. Вы знаете не только то, что Леброн Джеймс – баскетболист и что Роналду и Роналдо – это разные люди, но еще и в курсе важных историй и мемов о спортсменах и спортивных событиях

• любовь к сторителлингу. Вы так сочно рассказываете друзьям все, что угодно, что никто не прерывает вас

• мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно

• чувство юмора лучше, чем у автора этой новости

• грамотность выше, чем у всех работников соцкоманды Sports.ru

• если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом

Что мы предлагаем человеку в этой должности:

• возможность делать спорт лучше

• возможность постоянно расти вместе с крутыми парнями и девушками

• возможность работать удаленно

• зарплата

Если вы дочитали до этого места и считаете, что все или большинство пунктов – про вас, скорее пишите нам письмо с темой «Вы ищете меня». Вот сюда: social@sports.ru. Рассказывайте о себе, о том, почему мы должны выбрать именно вас. И будьте готовы к тестовому заданию. Удачи!