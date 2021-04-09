Ставьте на «Урал», «Уфу» или «Арсенал» и выигрывайте сезонный абонемент. Можно получить мяч с автографом и футболку

Компания BetBoom дает возможность пробить золотой сезон с любимой командой, не выходя из дома!

Делайте ставки на каждый матч «Арсенала», «Урала» или «Уфы», чтобы получить шанс выиграть сезонные абонементы, а также мячи, настоящие игровые футболки с автографами и много фрибетов.

Условия акции:

• сумма ставки типа «ординар» должна быть не меньше чем 300;

• сумма ставки типа «экспресс» должна быть не меньше чем «300 * количество событий в экспрессе»;

• после каждого тура разыгрываем футболки и мячи с автографами;

• дарим фрибеты, если сделаете ставку на 3, 6, 9, 12 и 15 матчей;

• в конце сезона суммируем все ваши достижения и разыгрываем абонементы на следующий год.