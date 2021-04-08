Получите кешбэк на покупки в «Спортмастере» с картой «Мир» – готовьтесь к спортивному сезону выгодно!

Платежная система «Мир» приготовила специальное предложение к началу теплого сезона. Держатели карт «Мир» могут получить кешбэк 15%, оплатив любую покупку на сайте www.sportmaster.ru и в мобильном приложении «Спортмастер».

Кешбэк распространяется на весь ассортимент – одежду, обувь, спортивное оборудование для тренировок и активного отдыха для всей семьи. Для получения кешбэка карта «Мир» должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Предложение действует до 7 июля 2021 года, подробности можно посмотреть по ссылке.

«Платежная система «Мир» активно поддерживает спорт – как любительский, так и профессиональный. Мы уже давно являемся партнером сборной России по футболу, в этом году начали поддерживать Федерацию фигурного катания на коньках России, а совсем недавно подписали соглашение о сотрудничестве с «Беговым сообществом», благодаря чему по картам «Мир» будет доступна скидка 10% на участие в ключевых забегах.

Спецпредложение в «Спортмастере» – это логичное продолжение нашей спортивной стратегии, кешбэком могут воспользоваться как профессиональные спортсмены, так и любители», – отметила Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир».