Шансы «Локо» и ЦСКА в полуфинале Кубка равны. Выберите своего фаворита с бонусом на ставку

«Локомотив» встречается с ЦСКА в 1/2 финала Бетсити Кубка России.

Железнодорожники в 2021-м непобедимы: команда Марко Николича крушит соперников, выиграв 9 матчей подряд с общим счетом 23:3. ЦСКА при новом тренере уже допустил одну осечку, проиграв в последнем туре «Сочи».

За минувшие 5 лет «Локомотив» дважды брал трофей, а вот ЦСКА в последний раз побеждал в 2013-м, да и в финале армейцев не было четыре года. И если Марко Николич уже брал титулы в Сербии и Венгрии, то для Ивицы Олича это шанс приблизиться к первому в тренерской карьере достижению.

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