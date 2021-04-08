🧐«Спартак» – очевидный фаворит, а коэффициент на «Уфу» просто огромный!

Сегодня «Спартак» примет «Уфу» в 26-м туре РПЛ.

Хозяева подходят к матчу в статусе очевидных фаворитов. «Спартак» недавно выдал серию из четырех побед подряд, но затем уступил прямому конкуренту в борьбе за выход в Лигу чемпионов – «Локомотиву». Красно-белые предельно мотивированы! Коэффициент на сегодняшнюю победу «Спартака» у BetBoom – 1,4.

«Уфа» находится в зоне прямого вылета и тоже нуждается в очках. Интересно, что башкортостанская команда обыгрывала «Спартак» в гостях в 2015 и 2016 годах. Удастся ли напомнить о тех успехах сегодня? BetBoom предлагает поставить на победу «Уфы» с выгодным коэффициентом 9,28.

Кстати, вам совсем не обязательно рисковать своими деньгами. BetBoom дарит фрибет 1000 рублей за регистрацию в апреле!