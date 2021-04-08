«Краснодар» – «Зенит»: сможет ли Гончаренко прервать неудачную серию или «Зенит» сделает еще один шаг на пути к чемпионству?

Сегодня в 19:00 «Краснодар» сразится дома с «Зенитом». Команда Семака имеет задел в 7 очков от «Спартака» и в случае победы над «быками» практически обеспечит себе чемпионство.

«Краснодар» идет на 11 месте в таблице – это единственный клуб, у которой остается шанс попасть и в зону ЛЧ. и в зону стыковых матчей.

Фаворитом встречи считают гостей: кэф на победу «бело-голубых» 1,61, на команду Гончаренко можно поставить с коэффициентом в 5,28. Такое разделение неудивительно: в пяти последних матчах «Краснодар» уступил в четырех.

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