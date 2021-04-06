🤔«Ливерпуль» – фаворит ответки с «Реалом», но выход Клоппа в полуфинал маловероятен.

В среду «Ливерпуль» проведет ответную игру с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В выходные мерсисайдский клуб впервые с декабря победил на «Энфилде» и в предстоящем матче считается фаворитом: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2,00, тогда как на гостей можно поставить за 3,50. При этом в выход «красных» в полуфинал букмекеры не очень-то верят. За проход «Ливерпуля» дают 3,95, а аналогичный коэффициент на «Реал» составляет скромные 1,25.

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