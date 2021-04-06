Евгений Савин и Tennisi провели первый отбор в футбольный клуб «Красава»

Евгений Савин – бывший футболист сборной России, а ныне известный блогер, готовится стать президентом собственного футбольного клуба. «Красава» вышел на финишную прямую и анонсировал отбор в команду, который пройдет в шести различных регионах России.

Его друзья из TENNISI BET помогли начинающему функционеру и провели первый отбор в ФК «Красава», отойдя от стандартных и скучных футбольных упражнений.

Кто будет делать результат в клубе у Савина, узнаем совсем скоро, а сейчас – смотрите видео с первого отбора и скажите скуке нет вместе с TENNISI BET!

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