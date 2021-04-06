😼«ПСЖ» обыгрывал «Баварию» во всех матчах дома, а сегодня мюнхенцам нужна яркая победа в Париже

Сегодня в Лиге чемпионов состоится главный матч 1/4 финала, в котором сильнейший французский клуб окончательно выяснит отношения с сильнейшим немецким. «ПСЖ» примет «Баварию» на «Парк де Пренс».

Мюнхенцы – действующие победители турнира. Команда Ханси Флика считалась фаворитом и в этом сезоне, однако на прошлой неделе «ПСЖ» добился победы на поле «Баварии» – 3:2! Теперь немецкому чемпиону нужно либо выиграть с разницей в два мяча на выезде, либо победить с преимуществом в один мяч, но забить при этом не меньше трех голов (а лучше четыре!).

Составы соперников ослаблены потерями важных фигур. У «Баварии» особенно бросается в глаза отсутствие супербомбардира Левандовского, а «ПСЖ» в первую очередь будет не хватать капитана Маркиньоса. Несмотря на домашнее поражение и травму главного голеадора, мюнхенцы рассчитывают на итоговый успех. Киммих, например, так прямо и сказал: «Бавария» лучше «ПСЖ». Верю, что мы пройдем дальше».

Статистика, впрочем, говорит не в пользу немецкого клуба. «ПСЖ» четырежды играл с «Баварией» на своем поле в Лиге чемпионов и победил во всех этих домашних матчах. Интрига закручена до предела, а еще интереснее вечер станет благодаря ФРИБЕТУ от «Лиги ставок» – 2021 РУБЛЬ!