«Ливерпуль» – фаворит в схватке с «Реалом», но шансы команд в первом матче абсолютно равны

Вечером вторника «Реал» примет «Ливерпуль» в Мадриде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Команда Клоппа пришла в себя, оправившись от кризиса, и одержала три сухих победы подряд – над «Лейпцигом», «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом». «Фонбет» считает «Ливерпуль» фаворитом двухматчевого противостояния с «Реалом», коэффициент на выход мерсисайдцев в полуфинал Лиги чемпионов – 1,67. На итоговый успех испанской команды можно поставить с коэффициентом 2,20.

Столь маститый клуб, как «Реал», конечно, не согласится на роль андердога. И если рассматривать первый матч в отдельности, то картина предельно запутанная, а шансы команд абсолютно равны! «Фонбет» предлагает коэффициент 2,65 как на победу «Реала», так и на выигрыш «Ливерпуля» в гостях.

Заранее назвать триумфатора в этой паре действительно сложно, а значит беспроигрышная ставка будет как никогда кстати! «Фонбет» дарит вам 1000 рублей за регистрацию с промокодом NEW.