🎨«Урал» и «Арсенал» бьются, чтобы избежать вылета. Фрибет 1000 рублей раскрасит для вас этот матч!

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Урал» встречается с «Арсеналом».

Соперники пока не обезопасили себя от вылета. «Арсенал» располагается в зоне переходных матчей и лишь немного опережает идущую на предпоследнем месте «Уфу». «Урал» обосновался на сравнительно комфортном 12-м месте и имеет определенный очковый задел относительно аутсайдеров, однако расслабляться еще рано.

Игра в Екатеринбурге – это матч прямых конкурентов, и они будут биться, чтобы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. Такой интриги недостаточно? Тогда матч для вас украсит BetBoom: просто получите приветственный бонус 1000 рублей за регистрацию и сделайте свою ставку!