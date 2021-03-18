Tennisi признает ставки на победу Португалии выигрышными. Гол Роналду в матче с Сербией не засчитали

Букмекерская компания «Тенниси» приняла решение считать выигрышными ставки на победу Португалии в матче квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Таким образом, выигрыш будет выплачен не только тем, кто ставил на ничью, но и игрокам, поставившим на победу Роналду и Ко.

Напомним, что на 93-й минуте этого матча случился спорный эпизод. Форвард португальцев Криштиану Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч.

Судьи посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На игре не было ни ВАР, ни системы определения гола.

Возмущенный судейским решением Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

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