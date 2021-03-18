Россия – фаворит, но у Словении нет поражений с 2019-го. Держите беспроигрышную ставку на матч отбора ЧМ-2022

27 марта, в субботу, сборная России впервые сыграет дома в квалификации ЧМ-2022 – против Словении. Статистика очных встреч не в пользу россиян: из четырех официальных матчей наша команда победила лишь однажды, завершила одну игру вничью и потерпела два поражения, последнее из которых – кошмарный Марибор 2009-го. Более того, нынешняя сборная Словении не проигрывает с 2019 года, хотя соперники в 2020-м были и не самые внушительные: Греция, Косово, Молдова, Азербайджан и Сан-Марино.

На старте отбора словенцы неожиданно обыграли хорватов дома, но букмекеры все равно считают команду Станислава Черчесова сильным фаворитом: на победу россиян можно поставить за 1,73, тогда как успех подопечных Матьяжа Кека оценен коэффициентом 5,80. За ничью дают 3,40.

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