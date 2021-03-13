Битва за золото: сможет ли ЦСКА обыграть «Зенит» и приблизиться к действующему чемпиону?

Сегодня в 23-м туре РПЛ сойдутся два претендента на золото – ЦСКА у себя дома примет «Зенит». Начало встречи – в 20:00.

ЦСКА упустил отличный шанс подойди к матчу с минимальным отставанием в таблице, уступив в субботу «Арсеналу» (1:2). Теперь «Зенит», который легко разобрался с «Ахматом» (4:0), имеет задел в 5 очков от команды Гончаренко.

Несмотря на то, что матч пройдет в Москве, «Зенит» считается фаворитом встречи. Коэффициент, что команда Семака победит и еще больше увеличит отрыв от ЦСКА – 2,37. Поставить на победу «армейцев» можно с кэфом 3,20.

У обоих клубов в хорошей форме нападающие. Форвард «Зенита» Азмун забил в 5 из 6 предыдущих матчей РПЛ. У ЦСКА можно отметить Николу Влашича, который забил 5 голов в 6 предыдущих домашних играх команды. Замотивирован Саломон Рондон – для венесуэльца эта первая встреча против питерского клуба в составе «красно-синих». Коэффициент на исход «обе команды забьют» – 1,79!

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