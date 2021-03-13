🌌«Реал» – фаворит, но «Аталанта» жаждет реванша после спорного удаления😡

«Реал» примет «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Три недели назад мадридская команда победила соперника в гостях со счетом 1:0. На рисунок и исход игры тогда очень сильно повлияло спорное удаление хавбека Ремо Фройлера в первом тайме. «Аталанта» была недовольна судейством.

К ответному матчу «Реал» подходит в качестве фаворита. «Фонбет» предлагает поставить на победу «бланкос» с коэффициентом 2,10, на выход в четвертьфинал – с 1,28.

«Аталанта» наверняка горит желанием взять реванш, но шансы гостей котируются ниже. На победу бергамской команды можно поставить с коэффициентом 3,40, на выход в четвертьфинал – с 3,70.

«Аталанта» не забила дома, а значит терять нечего, и на чужом поле надо бежать в атаку! Вероятно, гости будут раскрываться. Класса «Реала» вполне может хватить, чтобы этим воспользоваться. Ждете голов от обеих команд? Тогда ставьте на такой расклад с коэффициентом 1,62!

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