«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» в лондонском дерби. На кого ставите вы?🤔

В 28-м туре АПЛ в дерби северного Лондона сойдутся «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Команда Микеля Артеты после успешного выезда в Грецию находится в приподнятом настроении, но и «шпоры» явно в порядке: 5 побед подряд во всех турнирах и лишь 2 пропущенных мяча на этом отрезке, забивает Кейн, забивает Бэйл. Кроме того, два последних дерби завершились именно победой «Тоттенхэма».

Букмекеры считают, что шансы команд примерно равны: победа «Арсенала» оценена коэффициентом 2,55, а успех «Тоттенхэм» – 2,85. За ничью дают 3,60.

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