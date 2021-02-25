«Ювентус» – фаворит в матче с «Порту». Неужели «драконы» проиграют в Италии?

«Ювентус» штормит по ходу сезона, в Серии А команда отстала от «Интера», поэтому ранний вылет из Лиги чемпионов Андреа Пирло точно не простят.

В первой игре с «Порту» (1:2) гол Федерико Кьезы сохранил туринцам шансы, но по игре «драконы» выглядели убедительнее.

Впрочем, «Олимп» все равно уверен в успехе «Юве» и даёт коэффициент на победу 1,48, на «Порту» кэф – 6,94.

Криштиану Роналду получил отдых в прошлой игре с «Лацио», его прекрасно заменил Альваро Мората, сделавший дубль. Ждем сегодня их в старте?

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