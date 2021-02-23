⚖️Шансы «Ливерпуля» выше, чем у «Челси». Тухель впервые проиграет в АПЛ?😨

«Ливерпуль» принимает «Челси» в одном из главных матчей недели.

Игра на «Энфилде» – это встреча прямых конкурентов. Оба клуба зимой выпали из топ-4, но очень хотят туда вернуться, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне!

«Фонбет» считает «Ливерпуль» фаворитом. Коэффициент на победу хозяев – 2,30.

«Челси» пока опережает соперника в таблице Премьер-лиги на одно очко и еще не проигрывал после смены тренера, но в очном матче «синим» будет сложно. Коэффициент на победу лондонцев – 3,15.

Юрген Клопп и Томас Тухель хорошо знают друг друга и наверняка догадываются, как нейтрализовать сильные стороны противника. В этой ситуации вполне можно ждать ничьей, а «Фонбет» предлагает поставить на такой исход с заманчивым коэффициентом 3,70.

В матче английских тяжеловесов возможно что угодно, и на кону стоит место в ЛЧ! Вам же рисковать необязательно – «Фонбет» дарит 1000 рублей на беспроигрышную ставку! Нужно лишь зарегистрироваться с промокодом NEW и пройти идентификацию.