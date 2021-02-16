Дерби «Милана» с «Интером» в борьбе за 1-е место – уже сегодня! Держите 1000 рублей на ставку

Сегодня «Милан» играет с «Интером» в 23-м туре Серии А.

«Интер» лидирует в чемпионате Италии и не проигрывает в лиге с начала января. «Милан» же отдал первое место, провалив последний матч со «Специей» на выезде. Кроме того, «Интер» был сильнее в 4 из 5 последних очных встреч.

Букмекеры считают команду Антонио Конте фаворитом: за победу «нерадзурри» дают коэффициент 2,00, тогда как на парней Стефано Пиоли можно поставить за 3,65. Ничья также оценена кэфом 3,65, но стоит учитывать, что в последний раз миланское дерби завершилось ничьей в 2018-м.

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