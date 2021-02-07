👑«Реал» – явный фаворит против «Валенсии». Шансы гостей почти в 6 раз ниже

Сегодня «Реал» примет «Валенсию» в рамках 23-го тура Ла Лиги.

Мадридский клуб подходит к матчу в статусе явного фаворита. Хозяева идут в лидирующей тройке, а «Валенсия» совсем не впечатляет и занимает 12-е место в чемпионате. Официальный партнер «Реала» «Фонбет» предлагает поставить на победу команды Зидана с коэффициентом 1,42.

Однако нельзя забывать, что соперники уже встречались в этом сезоне, и в ноябре «Валенсия» ошеломила чемпиона, обыграв его со счетом 4:1! В том необычном матче Солер сделал хет-трик, забив все мячи с пенальти, а Варан записал на себя автогол. Если вы ждете сенсационного успеха «Валенсии» и сегодня, то «Фонбет» предлагает сверхпривлекательный коэффициент 8,00 на победу гостей!

Футбол непредсказуем, и матч может закончиться по-разному. Поэтому «Фонбет» дарит возможность сделать беспроигрышную ставку на 1000 рублей! Для этого нужно лишь зарегистрироваться

с промокодом NEW и пройти идентификацию.