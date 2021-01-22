«МЮ» борется за первую строчку АПЛ, «Арсенал» – за место в топ-10. Есть бонус – беспроигрышные 1000 рублей на ставку👇

Сегодня, 30 января, «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 21 тура АПЛ (начало матча – в 20:30 по Москве).

Команда Сульшера на одно очко отстает от лидера чемпионата – «Манчестер Сити» – и только раз проигрывала в пяти последних матчах.

«Арсенал» находится на 9 строчке таблицы и в случае поражения рискует выпасть из топ-10 таблицы.

По мнению букмекеров, у «МЮ» незначительно выше шансы на победу – поставить на успех «красных» можно с коэффициентом 2,50. Победу «Арсенала» оценили в кэф 2,80. На ничью можно зарядить с коэффициентом 3,40.

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