🎲«Тоттенхэм» добьет «Ливерпуль» или Клопп наконец-то выиграет? Ставьте 1000 рублей без риска👉

Вечером четверга 20-й тур Премьер-лиги в Англии закроется центральным матчем. «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» в Лондоне.

Команда Клоппа практически перестала побеждать в чемпионате. Больше месяца назад «Ливерпуль» разнес «Кристал Пэлас» со счетом 7:0, а после этого случился провал: три ничьих и два поражения.

Основные проблемы «красных» – в атаке. «Ливерпуль» не забил ни одного гола в последних четырех турах Премьер-лиги! Когда такое бывало?!

Несмотря на все трудности, действующий чемпион считается фаворитом матча с «Тоттенхэмом». «ФОНБЕТ» предлагает поставить на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2,20.

«Тоттенхэм», напротив, больше месяца не проигрывает в чемпионате. В последних четырех турах у «шпор» две победы и две ничьих. Голов в ворота соперников забито аж восемь!

Верите, что команда Моуринью удушит забуксовавший «Ливерпуль»? Тогда вас порадует коэффициент «ФОНБЕТ» на победу «Тоттенхэма» – 3,25!

Если оценивать сезон в целом, силы соперников примерно равны. «Ливерпуль» пока опережает «Тоттенхэм» на одно лишь очко в таблице, а у лондонцев остается игра в запасе. Это матч прямых конкурентов, которые достойны друг друга, а значит не исключена ничья. «ФОНБЕТ» предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 3,50.

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