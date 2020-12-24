🤜🤛 «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» бьются за лидерство в АПЛ. Держите 500 рублей и ставьте на главный матч дня!

В главном матче выходных встречаются лидеры АПЛ – «Ливерпуль» на «Энфилде» играет с «Манчестер Юнайтед».

Команда Юргена Клоппа не может выиграть в чемпионате три матча подряд (две ничьих и поражение от «Саутгемптона») и уже пропустила «Юнайтед» вперед в таблице. У «МЮ», напротив, трехматчевая победная серия, забитых мячей в этих играх немного, но и пропущен всего один. При этом в очных встречах манкунианцы не побеждают «Ливерпуль» в четырех последних матчах АПЛ, дважды проиграв и дважды сыграв вничью, а на «Энфилде» «красные дьяволы» не выигрывали с 2016-го.

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом: на победу мерсисайдцев дают коэффициент 2,00, успех гостей оценен кэфом в 3,60, а на ничью можно поставить за 3,90.

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