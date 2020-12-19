Агент Головина о сравнениях с Мостовым: «Такие аналогии некорректны. Не нужно относиться серьезно»

, агент полузащитника «Монако» , высказался о реакции клуба на гол игрока «Лорьяну» (5:2).

В твиттере «Монако» выложили фото хавбека в образе Николая II с подписью «царь вернулся».

– Теперь одна сторона называет Головина «Царем», но есть и другая. Мостовой высказался на эту тему, Уткин тоже. На ваш взгляд, можно называть Головина после этой игры царем?

– Не нужно относиться ко всему этому серьезно. С Александром Мостовым мы знакомы, иногда вместе играем в хоккей. В свое время он творил чудеса в Испании.

Но это разные игроки, разные эпохи, разные страны. Карьера Мостового закончилась, а Головин еще играет. Такие сравнения и аналогии просто некорректны. Это все интересно медиа, прессе, журналистам, но не футболистам. Саша даже не читал этого.

Поэтому если кому-то нравится делать такие сравнения и рейтинги, то пожалуйста, никаких проблем. Но относиться к этому нужно с изрядной долей юмора. Просто красивая игра слов и эпитетов.

– Но это же пошло от . Это же они сравнили его с царем…

– Ну, значит, там так считают. Хорошая игра, новогоднее настроение, но опять же, давайте не будем относиться к этому слишком серьезно, – сказал агент в интервью Metaratings.

Мостовой о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно»

👑 Царское возвращение Головина: забил через 10 секунд после выхода на замену. Понадобилось всего 3 касания