«Барса» лидирует по активности в соцсетях 6 лет подряд. «Ливерпуль» и «МЮ» – в топ-3 в 2020-м

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«Барселона» сообщила о результатах клуба в соцсетях в 2020 году.

«Барса» шестой год подряд лидирует в соцсетях. В 2020 году «Барселона» снова стала спортивным клубом, привлекшим наибольшее внимание в социальных сетях – 1,63 млрд лайков, комментариев и репостов.

«Барселона» стала лидером на четырех крупнейших платформах – Instagram, Twitter, YouTube и TikTok. Показатели клуба продолжают расти – на 13,13% больше, чем в 2019 году.

В топ-5 рейтинга по общему количеству лайков, комментариев и репостов входят «Ливерпуль» (1,485 млрд), «Манчестер Юнайтед» (1,455 млрд), «Реал» (1,2 млрд) и «Ювентус» (796 млн).

 

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