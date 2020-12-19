Агент Гайча: «Бока Хуниорс» заинтересованы в Адольфо, но все его мысли связаны с ЦСКА»

Пабло Каро, один из представителей форварда ЦСКА Адольфо Гайча, высказался об интересе к своему клиенту.

«Бока Хуниорс» – один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо.

Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА», – заявил агент в интервью Metaratings.

В 13 матчах 21-летний форвард отдал 1 голевой пас. Статистику игрока можно изучить здесь.

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