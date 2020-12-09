«Зенит» хлопнул «Спартак», Тедеско не продлит контракт, «Ливерпуль» – 1-й в АПЛ, победа «Барсы» и другие новости

1. «Зенит» победил «Спартак» (3:1) в дерби благодаря голу Ракицкого. Ловрен забил в свои, Максименко ошибся при ударе Азмуна. Кстати, сотрудники «Спартака» были оснащены видеорегистраторами на этом матче – решение принято после инцидента в Сочи.

«Зенит» уйдет на зимний перерыв лидером РПЛ. «Спартак» будет третьим вне зависимости от результата матча «Ростова» и ЦСКА: одна из команд опередит красно-белых либо по очкам, либо по дополнительным показателям.

«Сочи» победил «Динамо» (2:0) благодаря голу Заболотного и обошел москвичей в таблице. «Ротор» одержал вторую победу подряд, обыграв «Арсенал» (1:0).

2. Доменико Тедеско после игры объявил, что не продлит контракт со «Спартаком», объяснив это семейными причинами.

3. Между фанатами «Зенита» и «Спартака» произошел конфликт на матче. Игра должна проходить при пустых трибунах. «Зенит» заявил, что фанаты «Спартака» купили часть абонементов на черном рынке.

4. «Ливерпуль» забил «Тоттенхэму» (2:1) на 90-й минуте и возглавил АПЛ. «Арсенал» продлил серию без побед в АПЛ до 6 матчей, сыграв вничью с «Саутгемптоном» (1:1). Другие результаты дня – тут.

5. «Барселона» вышла на 5-е промежуточное место в Ла Лиге, обыграв «Реал Сосьедад» (2:1).

6. Появилась информация, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев покидает клуб. Сам он высказался так: «Не мешайте готовиться к матчу со «Спартаком». А также ясно заявил, что уходить не собирается.

7. CAS объявит решение по спору РУСАДА и WADA 17 декабря. Россию могут отстранить от международных стартов на 4 года.

8. «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). Роналду не забил пенальти, Миранчук вышел на 71-й. «Интер» одолел «Наполи» (1:0), «Милан» поделил очки с «Дженоа» (2:2). Другие результаты – здесь.

9. «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (2:1) но осталась 2-й из-за победы «Байера». Клубы встретятся 19 декабря. Все результаты дня – тут (у «Шальке» все по-прежнему).

10. Контракт с тренером женской сборной России по гандболу Амбросом Мартином разорвут. Он не вывел команду из группы на Евро-2020.

11. Евролига. «Зенит» дома победил «Баварию», «Химки» в гостях проиграли «Барселоне».

12. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски создаст собственный футбольный менеджер.

13. Шипачев – капитан сборной России на Кубке Первого канала, Бурдасов, Рафиков, Яковлев и Марченко – ассистенты. Самонов сыграет в воротах в матче со Швецией.

14. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим гонщиком сезона по версии экспертов сайта «Ф-1».

15. Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев сообщил, что заблудился в лесу в Шерегеше. Позже появилась информация, что это был розыгрыш.

Цитаты дня.

Агент Шкурина: «Нам сказали, что Илью заберут в армию, если он не приедет в сборную»

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«Сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла. Он не согласился». Моуринью об 1:2 с «Ливерпулем»

Аршавин о слухах про уход Медведева: «Все верно. Только допущены три фактические ошибки»

«Изи катка!». «Зенит» выложил видео с расстрелом летящей перчатки под слова Кокорина после победы над «Спартаком»

Мария Захарова о санкциях США и «Ахмате»: «Нужно указать Вашингтону его место в футболе»

Артем Дзюба: «Без шансов для «Спартака», в одну калитку. Ловрен шоумена дал, Ракицкий был королем воздуха»

Доменико Тедеско: «Спартак» не привык играть два раза в неделю. «Зенит» может проводить ротацию»