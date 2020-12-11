Аршавин о слухах про уход Медведева: «Все верно. Только допущены три фактические ошибки»

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Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи об уходе гендиректора клуба Александра Медведева.

«Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», – заявил Аршавин.

Сегодня появилась информация, согласно которой 65-летний Медведев покидает клуб, а решение об этом было принято около месяца назад.

«Зенит» в матче 19-го тура РПЛ принимает «Спартак». Игра состоится сегодня, 16 декабря. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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