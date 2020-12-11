Гендиректор «Зенита» Медведев покидает клуб (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром отставки Александр Медведев Елена Илюхина Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев покидает свой пост, утверждает Metaratings.ru.

Решение было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе занимается председатель совета директоров Елена Илюхина.

Медведев получил должность в «Зените» в феврале 2019 года. До этого он работал президентом КХЛ (2008-2014), а также заместителем председателя правления «Газпрома» (2014-2019).

Медведев мечтал сыграть с «Барсой», а после жеребьевки ЛЧ говорил, что «Зенит» ничего не боится. Итог – последнее место в группе

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