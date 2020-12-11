Гендиректор «Зенита» Медведев покидает клуб (Metaratings)

Генеральный директор покидает свой пост, утверждает Metaratings.ru.

Решение было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе занимается председатель совета директоров .

Медведев получил должность в «Зените» в феврале 2019 года. До этого он работал президентом КХЛ (2008-2014), а также заместителем председателя правления «Газпрома» (2014-2019).

Медведев мечтал сыграть с «Барсой», а после жеребьевки ЛЧ говорил, что «Зенит» ничего не боится. Итог – последнее место в группе