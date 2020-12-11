Помощник директора «Фиорентины»: «Кокорин – фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды»

Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини прокомментировал информацию об интересе «фиалок» к форварду «Спартака» .

«Кокорин – фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это все, что я могу сказать о нем.

Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжелое турнирное положение в чемпионате: мы идем на 17-м месте в таблице.

Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или гендиректору «Фиорентины», – сказал Манчини Metaratings.

– сын главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который работал с Кокориным в «Зените».

Кокорин забил за «Спартак» 2 гола в , оба с пенальти. Его статистика – здесь.