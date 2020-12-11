КДК отказал «Спартаку» в переносе рассмотрения дела Тедеско. Начало – в 15:00

Стало известно решение КДК касательно запроса «Спартака» о переносе сегодняшнего заседания на тему конфликта главного тренера москвичей с тренером вратарей «Сочи» в игре 18-го тура (0:1).

По информации Metaratings.ru со ссылкой на службу коммуникаций РФС, красно-белым в просьбе отказано.

Начало заседания состоится в 15:00 по московскому времени. На него приглашены Тедеско и Бородин.

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