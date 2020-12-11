«Краснодар» – «Динамо» Загреб в ЛЕ, жеребьевка ЛЧ, ЦСКА хочет уволить Гончаренко, умер Жерар Улье, Кокорин и «Фиорентина», Яшин – лучший вратарь в истории и другие новости

1. «Краснодар» узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы: им стало загребское «Динамо», которое ранее в противостоянии с ЦСКА добыло победу и ничью и вышло из группы с 1-го места. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сосьедадом», «Арсенал» – с «Бенфикой», «Милан» – с «Црвеной Звездой» и остальные пары.

2. Также в понедельник прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барса» сыграет с «ПСЖ», «Реал» – с «Аталантой», «Ливерпуль» – с «Лейпцигом», «Челси» – с «Атлетико» и другие пары.

3. Пишут, что ЦСКА решил уволить Виктора Гончаренко. Об уходе объявят после матча с «Ростовом». Ожидается, что Гончаренко в армейском клубе сменит иностранец, а Василий Березуцкий может стать и.о. на время оформления контракта. По версии другого источника, именно Василий Березуцкий – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА.

4. Лев Яшин – лучший вратарь в истории по версии France Football. Он опередил Нойера, Буффона, Касильяса. Кроме того, FF собрал команду из лучших на других позициях: Мальдини – лучший левый защитник в истории, Беккенбауэр – центральный, Кафу – правый; Марадона, Пеле, Хави и Маттеус – лучшие полузащитники; Роналду, Месси, Роналдо – лучшие нападающие.

Есть также второй и третий составы дрим-тим, там тоже именитые игроки.

5. Умер Жерар Улье. Экс-тренеру «Ливерпуля» и «Лиона» было 73 года.

6. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, вероятно, пропустит матч с «Зенитом». КДК дисквалифицирует его минимум на две игры.

7. «Фиорентина» рассматривает вариант с арендой нападающего «Спартака» Александра Кокорина зимой.

8. Двух российских фанатов приговорили к 10 и 3 годам тюрьмы за драку с англичанином на Евро-2016.

9. КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Йокерит» 4:1 второй раз за два дня.

10. Арбитр Сергей Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак», Москалев – на «Ростов» – ЦСКА и другие рефери 19-го тура РПЛ.

11. Появилась информация, что «Спартак» хочет купить Норманна у «Ростова» зимой. В ростовском клубе опровергли контакты с красно-белыми по этому поводу.

12. Обследование не выявило переломов у форварда «ПСЖ» Неймара.

13. Нападающий Николай Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдет в «Магнитку».

14. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит с показательным номером на чемпионате России в Челябинске.

15. Первый канал покажет все матчи сборной России на МЧМ-2021 в прямом эфире.

16. НБА. Предсезонные матчи. 26 очков Зайона помогли «Новому Орлеану» победить «Майами», «Милуоки» проиграл «Далласу» и другие результаты.

17. Шамиль Газизов получит от «Спартака» около 100 млн рублей за разрыв контракта.

18. Ютуб-блогер Артем Тарасов, стронгмен Михаил Кокляев, самбист Максим Новоселов, МСМК по жиму лежа Денис Вильданов и боец ММА Вячеслав Дацик проведут выставочные бои по правилам бокса 20 февраля.

19. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 8 очков в матче «Связь поколений», Ротенберг – 4, гендиректор «Норникеля» Потанин забил 6 голов.

Цитаты дня.

«Спартак» поддержал Тедеско после игры с «Сочи»: «В футболе нет места ксенофобии»

Гендиректор «Шахтера» об ЛЧ: «Нужно сравнивать с себе подобными. «Краснодар» набрал 5 очков, «Локо» – 3, «Зенит» – 1, мы – 8»

Горетцка о поездке в концлагерь Дахау: «Ничто так не напоминает о масштабах Холокоста. Школьники Германии должны туда ездить»

Юран об Урунове: «Вроде молодой, а на 4-5 лет старше, все знают»

Тренер «Сочи» Бородин: «Тедеско два дня обвинял меня в расизме, теперь это ксенофобия. Пойду в словаре узнаю»

Отец Неймара о травме сына: «До каких пор винить будут жертву? Почему не пресекать это после первого фола?»

Березуцкий тратит больше 1 млн рублей в месяц: «Коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то. Я хожу, мне ничего не надо»

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