Месси, Криш и Левандовски в тройке финалистов The Best, подкуп судьи в Кубке России, антирекорд биатлонистов и другие новости

1. Месси, Роналду и Левандовски сформировали тройку финалистов на приз игроку года ФИФА. За звание лучшему тренеру поборются Клопп, Флик и Бьелса, а на награду лучшему вратарю – Нойер, Алиссон и Облак. Голы Суареса, Сона и де Арраскаэты номинированы на премию Пушкаша.

2. Новый скандал в нашем футболе – РФС раскрыл, что директор «Чайки» подкупил судью в Кубке России. Арбитр Максим Матюнин получил взятку 200 тысяч рублей и был пожизненно отстранен, хотя попытается это оспорить. Директора «Чайки» Баяна тоже наказали пожизненным баном.

3. У сборной России по биатлону новый антирекорд – 29 гонок без медалей. Как мы до такого докатились? Норвежец Йоханнес Дале выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, это его первая победа в карьере. Лучший результат россиян – 20-е место Александра Логинова. В общем зачете по-прежнему лидирует Йоханнес Бо.

У женщин победу одержала белоруска Динара Алимбекова, Ульяна Кайшева финишировала 18-й, а Светлана Миронова – 73-й (по ее словам, ничего страшного). Губерниев готов идти на крайние меры и пообещал пожевать перчатку в эфире, если неудачная серия не прервется.

4. Согласно отчету WADA, Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил в 2018 году.

5. Умер бывший форвард «Салавата» Артем Чернов, у него были проблемы с сердцем. Обладателю Кубка Гагарина, которого считали будущей суперзвездой, было 38 лет.

6. Юрий Жирков, как говорят, закончит карьеру после Евро-2020. Не рано?

7. Погба намерен вернуться в «Ювентус» уже ближайшим летом. Туринцы в обмен на француза готовы отпустить в «МЮ» Криштиану Роналду. Впрочем, Сульшер на слухи внимания не обращает.

8. «Салават» потерпел четвертое поражение подряд, общий счет – 2:12. С «Йокеритом» уфимцы провалили большинство. Однако Лямся в отставку не собирается. Гарипов отразил 24 броска в дебютном матче за «Динамо», но сильнее все равно была «Магнитка». Лакросс-гол Воченко принес «Северстали» победу над «Спартаком». Остальные результаты – здесь.

9. Белорусская федерация футбола хочет наказать форварда ЦСКА Шкурина за отказ играть за сборную. Тем временем его футболку с надписью «Жыве Беларусь» продали на аукционе за тысячу долларов.

10. В Евролиге ЦСКА обыграл «Химки» благодаря 36 очкам Джеймса.

11. Биатлонистка Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy.

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