Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020 (Metaratings.ru)

Защитник и сборной России Юрий Жирков планирует завершить карьеру после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, причиной такого решения футболиста, которому в августе исполнится 38 лет, стали слишком высокие физические нагрузки, связанные с напряженным графиком сезона-2020/21. Жирков планировал завершить карьеру в «Тамбове», однако, учитывая сложную ситуацию в клубе, отказался от этой идеи.

В этом сезоне Жирков провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Срок его контракта с сине-бело-голубыми истекает летом 2021 года.

В ходе карьеры футболист выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо». Он стал игроком «Зенита» в 2016 году.

Со статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.