✨«Барса» примет «Юве», а «МЮ» сыграет за выход в плей-офф! Беспроигрышная ставка 500 рублей – в подарок за регистрацию

Главное событие вечера – матчи 6-го тура Лиги чемпионов!

«РБ Лейпциг» примет «Манчестер Юнайтед». Ситуация в группе H запутанная, и хозяевам явно нужно играть на победу. BETTERY предлагает поставить на «Лейпциг» с коэффициентом 2,45. Шансы «МЮ» почти такие же – 2,65. Вы сможете предугадать исход этого суперматча?

В группе G «Барселона» встретится с «Ювентусом». Оба клуба уже вышли в плей-офф, но разве игра Роналду против Месси может быть проходной? Конечно, нет, команды зарубятся за победу! Коэффициент на «Барсу» у BETTERY – 2,12, на «Юве» – 3,45.

Российские клубы уже не претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов, и в сегодняшних матчах они тоже не фавориты. «Краснодар» на выезде сыграет с «Челси», коэффициент на победу «быков» – 10,0. Поставить на «Зенит» перед домашней встречей с «Боруссией» можно с коэффициентом 5,20.

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