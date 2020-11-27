Осечка ЦСКА, победы «Динамо», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», Валиева выиграла в Москве, демарш Дриусси, Перес взял Гран-при Сахира и другие новости

1. В РПЛ ЦСКА опустился на 3-е место, поделив очки с «Химками» (2:2). Армейцы не выигрывают почти месяц, серия без побед выросла до 5 матчей. Кроме того, ЦСКА стал нашим единственным участником еврокубков, не победившим в 17-м туре. Остальные выиграли с общим счетом 13:2.

«Ростов» проиграл «Уфе» (0:1) и также ухудшил свое турнирное положение, теперь он 5-й. Зато «Динамо» победило «Арсенал» (1:0) и стало 4-м.

У «Зенита» и «Спартака» по 35 очков в 17 турах, Питер впереди за счет лучшей разницы мячей.

2. Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону в Контиолахти, Россия – 4-я. Норвежка Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования, Ройселанн – 2-я, Павлова – 13-я.

Таким образом, у сборной России 27 гонок подряд без медалей.

3. В АПЛ «Тоттенхэм» победил «Арсенал» (2:0) в дерби, Кейн и Сон забили с пасов друг друга. «Арсенал» не обыгрывает «Тоттенхэм» 5 матчей подряд, «канониры» набрали 13 очков в 11 турах АПЛ: это худший старт клуба в лиге за 39 лет.

«Ливерпуль» разнес «Вулверхэмптон» (4:0) и идет 2-м в чемпионате Англии, уступая «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям. Все результаты дня – здесь.

4. КХЛ. «Ак Барс» победил «Автомобилист», «Авангард» проиграл «Северстали» по буллитам, «Сибирь» уступила «Локомотиву».

«Автомобилист» проигрывает уже 8-й матч подряд.

5. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию с отрывом от второго места в 56 баллов. Петр Гуменник победил в мужских состязаниях, Рухин – 2-й, Ерохов – 3-й.

Щербакова, Трусова, Валиева и Константинова выполнили критерий Федерации фигурного катания России для попадания на чемпионат России; Косторная, Туктамышева и Медведева – нет.

6. Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выиграл Гран-при Сахира. Окон – второй, Стролл – третий, Квят – седьмой. Гонщики «Мерседеса» финишировали на 8-м и 9-м местах.

7. «Милан» обыграл «Сампдорию» (2:1) и лидирует в Серии А с 5-очковым отрывом. Серия команды без поражений в чемпионате Италии – 22 матча. Другие результаты дня – тут.

8. Месси, Роналду, Левандовски, Рамос и Трент – в символической сборной 2020 года от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS. Он обошел Облака и Алиссона и взял приз в 5-й раз. Де Брюйне – лучший плеймейкер, Флик – лучший клубный тренер, а Дешам – лучший тренер сборной.

9. «Тамбов» недополучил 92 млн рублей из бюджета области на сезон-2019/20. На этот сезон средства не выделялись. При этом сообщается, что РПЛ не допустит снятия «Тамбова» с чемпионата в этом сезоне.

10. Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил травму задней поверхности бедра. Пишут, что Куман хочет подписать в «Барсу» центрального защитника и универсального форварда в январе.

11. Пилот «Премы» Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, завоевал титул чемпиона «Формулы-2».

12. Единая лига ВТБ. ЦСКА на выезде обыграл «Цмоки-Минск», «Зенит» победил УНИКС.

Цитаты дня.

Зобнин об интервью Черчесова: «Нам в лицо он говорит все то же самое. Он хочет сделать нас лучше»

Геннадий Орлов: «Дзюбе 32, он не выдерживает темп все 90 минут, а с ним подписали контракт на 3 года. Что дальше-то будет?»

«Попросил Шварца в Ленинграде сыграть первым номером». Степашин о матче «Динамо» с «Зенитом»

Футболистка ЦСКА Коваленко: «Дзюба – герой России, а Глушаков – иуда. Почему у нас так?»

Овчинников о заменах Дзагоева и Эджуке: «Решение принимает главный тренер. Чидера выглядел хорошо»

Роберт Левандовски: «Месси – один из величайших в истории. Придется ждать 100 лет, чтобы родился игрок, похожий на него»

Себастьян Дриусси: «Я играю на дерьмовой позиции три года и устал от этого. Готов вернуться в «Ривер» в любой момент»