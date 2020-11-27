РПЛ не допустит снятия «Тамбова» в этом сезоне (Metaratings.ru)

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ Тамбов кризис Футбол

«Тамбов» испытывает финансовые трудности, но должен доиграть сезон-2020/21.

РПЛ не допустит снятия команды, несмотря на слухи и проблемы вокруг нее, сообщает Metaratings.ru. 

У руководства лиги есть экстренный вариант для спасения «Тамбова».

Отмечается, что организация следит за своим имиджем, а в сохранении первоначального количества участников заинтересован президент РПЛ Сергей Прядкин, который не планирует добровольно покидать свой пост до окончания своих полномочий. В марте 2020 года его переизбрали на пять лет.

Половина «Тамбова» бойкотировала матч со «Спартаком»: получили 1:5 (хотя бились полтора тайма), сыграли почти без замен

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья