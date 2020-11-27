🔀«Локо» и «Рубин» хотят подняться в группу лидеров! Ставьте на матч без риска✅

В 17-м туре Премьер-лиги «Локомотив» встретится на своем поле с «Рубином».

Московская команда одержала лишь одну победу в последних пяти матчах чемпионата, но все равно подходит к субботней игре в ранге фаворита. BETTERY предлагает поставить на «Локомотив» с коэффициентом 2,35. Может быть, победа над «Рубином» поможет «Локо» уйти с 7-го места и пробиться в лидирующую группу?

Казанцы также находятся в середине таблицы. Они идут 9-ми и уступают «Локомотиву» лишь одно очко. BETTERY предлагают поставить на победу гостей с коэффициентом 3,35.

Встреча прямых конкурентов по таблице может закончиться по-разному, но вам не обязательно рисковать, чтобы выиграть. BETTERY предлагает сделать беспроигрышную ставку 500 рублей после регистрации!