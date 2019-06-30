«Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 млн евро, клубам Серии А – за 10 млн (Metaratings.ru)

Полузащитник «Штутгарта» может продолжить карьеру в .

Услуги 22-летнего игрока предложили петербургскому клубу посредники, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, «Штутгарт» готов продать Гонсалеса за 20-22 млн евро. Речь идет о контракте на 4-5 лет и зарплате не менее 2 млн евро в год. «Зенит» пока не торопит события и изучает вопрос целесообразности приобретения футболиста.

Услуги Гонсалеса уже два года подряд активно предлагают на рынках Англии и Италии. Стоит отметить, что в Италии за Гонсалеса просят не более 10-12 млн евро. Одним из посредников в случае с Гонсалесом выступает аргентинец Пабло Константино.

Гонсалес – воспитанник «Архентинос Хуниорс». В 2018 году он перешел в «Штутгарт» за 8,5 миллиона евро. Срок контракта футболиста со «Штутгартом» истекает летом 2024 года.

В июне 2019 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны ЦСКА. Тогда немецкий клуб хотел получить за него 10 млн евро.

Позже появлялась информация, согласно которой «Штутгарт» интересовался форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым, перешедшим в итоге в «Дженоа», и был готов купить этого нападающего в случае продажи Гонсалеса, но такой план остался неосуществленным.

Отметим, что в 5 последних матчах за клуб и сборную Аргентины Гонсалес забил 5 мячей (2 из них – с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.