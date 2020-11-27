Тедеско хорошо отнесся к новости об уходе Газизова из «Спартака». Они не нашли общий язык (Metaratings)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хорошо воспринял новость о скором уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба, утверждает Metaratings.ru.
По данным источника, немец не нашел общий язык с генеральным директором, особенно в отношении трансферов.
Теперь, когда Газизов близок к уходу из «Спартака», Тедеско гораздо оптимистичнее смотрит на свое будущее в России.
Возвращение в клуб Дмитрия Попова Тедеско также встретил позитивно. С новым спортивным директором и он, и помощник тренера Андреас Хинкель теперь смогут общаться на одном языке – испанском.
Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2021 года.
Газизов занял пост гендиректора красно-белых летом этого года. До этого он работал в «Уфе».
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