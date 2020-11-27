Тедеско хорошо отнесся к новости об уходе Газизова из «Спартака». Они не нашли общий язык (Metaratings)

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хорошо воспринял новость о скором уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, немец не нашел общий язык с генеральным директором, особенно в отношении трансферов.

Теперь, когда Газизов близок к уходу из «Спартака», Тедеско гораздо оптимистичнее смотрит на свое будущее в России.

Возвращение в клуб Дмитрия Попова Тедеско также встретил позитивно. С новым спортивным директором и он, и помощник тренера Андреас Хинкель теперь смогут общаться на одном языке – испанском.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2021 года. 

Газизов занял пост гендиректора красно-белых летом этого года. До этого он работал в «Уфе».

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