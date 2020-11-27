⚔️«ПСЖ» бьется с «МЮ» за плей-офф ЛЧ. Есть 500 рублей за ставку и верный прогноз👇

В 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимает «ПСЖ».

«Юнайтед» выиграл в 1-м туре в гостях, так что даже ничья выведет команду Оле-Гуннара Сульшера в плей-офф. Парижу нужна только победа. В трех очных матчах «ПСЖ» выиграл у «МЮ» лишь однажды – в феврале 2019 года как раз на выезде.

Букмекеры считают французский клуб небольшим фаворитом: коэффициент на победу Парижа составляет 2,45, а на победу «красных дьяволов» – 2,85. Ничья оценена кэфом 3,45.

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