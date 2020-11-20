Ничья ЦСКА в ЛЕ, смена власти в «Спартаке», прощание с Марадоной, Черчесов в сборной до конца Евро, ошибка Карасева против «Зенита» и другие новости утра

1. ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы, хотя весь второй тайм был в большинстве. Теперь московская команда идет четвертой в группе K, но шансы на плей-офф еще есть.

У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне. Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия еще оторвалась.

«Арсенал» разгромил «Мольде» (3:0), «Милан» и «Лилль» сыграли вничью (1:1), «Тоттенхэм» вынес «Лудогорец» (4:0), хавбек Харри Уинкс забил с 49 метров, «Наполи» победил «Риеку» (2:0), «Рома» была сильнее ЧФР (2:0). «Арсенал», «Рома», «Лестер» и «Хоффенхайм» первыми вышли в плей-офф турнира.

2. В «Спартаке» снова весело. Зарема Салихова, жена владельца красно-белых Леонида Федуна, может войти в руководство клуба, а генеральный директор Шамиль Газизов – покинуть команду. Он не ставит подпись о приеме на работу спортивного директора Дмитрия Попова, хотя о его назначении уже сообщил официальный сайт москвичей. Еще есть версия, что Газизов уйдет зимой.

3. В Аргентине простились с Марадоной. Километровые очереди к президентскому дворцу в Буэнос-Айресе, сотни тысяч человек. В конце – беспорядки и реакция полиции – слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Сообщалось, что Диего подписывал документы о бальзамировании и экспонировании, о чем семья не знала, но великого аргентинца все же предали земле – в городке Белла-Виста рядом с родителями.

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш предложил в память о Марадоне вывести 10-й номер из обращения во всех командах.

4. В очередной игровой день КХЛ «Авангард» был сильнее «Амура» (4:2), «Северсталь» проиграла СКА (2:3), «Сочи» уступил ЦСКА (1:4), московское «Динамо» выиграло у «Локомотива» (4:3 ОТ), уступая 0:3 к 51-й минуте матча, Дацюк набрал 22-е очко в 21-м матче и другие итоги дня.

5. Станислав Черчесов останется тренером сборной России до конца Евро-2020. РФС хочет решить недопонимание между специалистом и «Спартаком» с ЦСКА (говорят, Гинер лично написал то заявление клуба про «физрука»). Еще есть идея ввести урок футбола в школьную программу физкультуры.

6. СБР подтвердил положительный тест биатлониста Бабикова на COVID-19. Сборная России выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти без Антона и Евгения Гараничева, который жил с ним в одной комнате. Они не смогут сдать повторные тесты раньше 1 и 5 декабря. До этого срока спортсмены будут изолированы.

Еще в сборных Франции и Румынии выявлены случаи коронавируса. В общей сложности 15 из 700 человек, прибывших в Финляндию, сдали положительный тест, среди них двое спортсменов.

7. ЭСК РФС признал, что судья Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом». Специальный советник РФС Дэвид Эллерей указал, что ВАР неправильно трактовал момент в Грозном, а арбитр ошибся после пересмотра на мониторе. «Ахмат» несогласен: «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел».

8. В 11-м туре Евролиги ЦСКА дома обыграл мадридский «Реал» (74:73), «Зенит» в гостях одолел литовский «Жальгирис» (83:75), а «Химки» в Германии уступили берлинской «Альбе» (80:100).

9. Кандидат в президенты «Барсы» Русо хочет переименовать стадион клуба в «Камп Ноу Лео Месси».

10. Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском фигурном катании до 17 лет. Татьяна Тарасова жестко отреагировала: «Пусть сидят, не чирикают».

11. «Спартак» – лидер по активности в соцсетях среди клубов РПЛ в октябре, ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й.

12. Виталий Кличко выпустил сборник со своими популярными цитатами. Умеет в самоиронию :)

13. УЕФА пожизненно отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова. Он призывал убивать армян.

14. Сборная Норвегии по лыжам ушла на карантин в полном составе на этапе Кубка мира в Руке, но тест тренера на коронавирус оказался ложноположительным. Команда скоро вернется к работе.

Цитаты дня:

Избитый Широковым судья: «Я за пиаром не гонюсь. Главное – показать, что вне зависимости от статуса нельзя делать все что хочешь»

Киров Липман: «В России нет того безобразия, что устраивает белорусский ОМОН. Уверен, Латвия одобрит совместное проведение ЧМ»

Райола о потолке зарплат в футболе: «Вы бы ограничили Бэнкси или да Винчи? Инфантино хочет, чтобы мы стали Северной Кореей»

Гончаренко о Чалове: «Наш сукин сын, надо оберегать. Амбициозный игрок должен разозлиться, а не дуть щеки»

Шмурнов о Сталине: «Расстрелов в 1930-е мне достаточно, чтобы считать его людоедом. Войну выиграл народ»

Марат Сафин: «Ну давайте сожжем Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так. Бред! XXI век на дворе»

Геннадий Зюганов: «Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира. Ушла эпоха»

Хэмилтон о предложении босса «Альфа Таури» сократить зарплаты до $10 млн: «Кто такой Франц Тост?»

Дренте об «Алании»: «Водка была даже в клубном автобусе. Это Россия»